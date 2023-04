VIDEO – Perduti molti esemplari dell’avifauna nell’incendio alla polveriera di San Michela

Spread the love

’incendio che ieri ha interessato l’area prospiciente la laguna, nei pressi del fortino storico di San Michele ha impegnato i vigili del Fuoco anche questa mattina. Era rimasto infatti un cumulo di pali di legno a sprigionare fumo, intaccato dal fuoco al suo interno. È dovuto intervenire un mezzo che ha spianato la catasta permettendo ai VVF, intervenuti con due autobotti anche questa mattina, di raggiungere con il getto d’acqua anche ciò che si trovava all’interno della catasta spegnendo le ultime braci che stavano ardendo.

L’area, attorno al Forte San Michele era in procinto di essere presa in cura dall’Associazione Amico Giardiniere, per far conoscere agli interessati l’habitat particolare e peculiare della laguna Veneta delle barene, ricco di una flora e di una fauna uniche. Tale area, similare alle barene ma più facilmente raggiungibile era ricco in questo periodo di nidi con uova di specie tipiche in attesa della schiusa. Dare fuoco a quest’area è stato paragonato a un atto criminale proprio per la ricchezza di esemplari, soprattutto dell’avifauna, perduti tra le fiamme.

