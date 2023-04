Cade e finisce sui ceppi ardenti del camino di casa, Rosina Danzè muore carbonizzata nel Messinese

Spread the love

È stato il marito, rientrato in casa, a trovare Rosina Danzè ormai morta nel camino di casa. La donna è rimasta uccisa in quello che sembra essere un drammatico incidente domestico avvenuto nella serata di ieri a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

La donna era intenta a riscaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano perdendo i sensi. Le ustioni riportate sono state troppo gravi e nonostante il marito abbia allertato il 118 per lei non c’è stato nulla da fare.

https://www.fanpage.it/