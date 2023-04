Catania, 4° Campionato Regionale VV.F. Sicilia di Calcio a 7. – Memorial “Giorgio Grammatico e Dario Ambiamonte”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO — SPORT

A cinque anni dalla tragica scomparsa dei due Vigili del fuoco in servizio presso il Comando VV.F. di Catania, l’Ufficio per le Attività Sportive della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia, su invito e in collaborazione con il Comando VV.F. di Catania, ha organizzato il 4° Campionato Regionale VV.F. Sicilia di Calcio a 7 dedicandolo alla memoria di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.

Il Direttore Regionale, Ing. Ennio Aquilino, sempre sensibilmente disponibile per l’organizzazione di eventi commemorativi, ha incaricato il DVGS dott. Antonio Occhipinti e il VC Re Santo di coordinare e organizzare la manifestazione sportiva a carattere amatoriale che ha visto protagonisti oltre 150 Vigili del Fuoco provenienti dai 9 Comandi della Sicilia. La manifestazione consentirà agli organizzatori ad approntare la Rappresentativa VV.F. Sicilia che parteciperà il prossimo 5 giugno al 20° Campionato Italiano VV.F. di Calcio a 5 che si terrà a Rimini.

Alla presenza delle famiglie Ambiamonte e Grammatico, i Comandi in regione si sono sfidati in campo all’insegna del fair play e dello spirito di aggregazione che contraddistingue il Corpo Nazionale onorando nel miglior modo possibile la memoria dei due giovani colleghi tragicamente scomparsi.

La fase preliminare a gironi si è svolta nella mattinata determinando i relativi piazzamenti di merito; successivamente a partire dal primo pomeriggio hanno preso il via le partite delle fasi finali che hanno determinato una finalissima molto equilibrata e sportivamente combattuta tra i Comandi di Catania e Ragusa che hanno concluso un avvincente match con il punteggio di 2-1 per la compagine etnea.

Un ringraziamento dovuto all’A.I.C.S. – sezione di Messina – che nella figura del suo Presidente, Sig. Litterio Margareci e dell’addetto Stampa di A.I.C.S. Sicilia, Sig. Omar Menolascina, hanno presenziato all’evento garantendo attraverso la stipula dell’assicurazione giornaliera del campionato regionale a tutti i Vigili in servizio nei Comandi che non hanno ancora attivato la convenzione nazionale recentemente stipulata, di partecipare all’evento onorando la memoria di Giorgio e Dario.