Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Comando di Catania sono intervenuti con la squadra del Distaccamento Nord in via Luigi Castiglione per l’incendio in un’abitazione.

Per spegnere le fiamme necessario l’intervento di un’autoscala e di due autobotti.

VIDEO