Incendio, tre persone salvate dai vigili del fuoco uno è rimasto ferito a una mano

Spread the love

Una squadra del Distaccamento di Roseto è intervenuta in via Gobetti, a Borgo Santa Maria, per il rogo di un edificio di quattro piani. L’incendio ha interessato una tettoia esterna in cui vi erano una Ford Fiesta alimentata a metano, un’auto d’epoca e un motociclo e un deposito di legna. Le fiamme si sono estese, poi, a una Dacia alimentata a gpl e una Toyota Aygo parcheggiate nel cortile.

A causa delle fiamme la tettoia è crollata e il fuoco si è propagato ad alcuni locali dal palazzo vicino. Gli abitanti sono stati evacuati. Tutti gli occupanti del fabbricato fortunatamente sono rimasti illesi. Durante le operazioni di intervento un vigile del fuoco è rimasto leggermente ferito ad una mano ed è stato inizialmente medicato dal personale sanitario dell’ambulanza della Croce Rossa Italiana intervenuto sul posto e successivamente presso l’ospedale di Atri.

il messaggero