Incidente frontale tra due scooter in galleria: un morto e un ferito gravissimo

L’incidente è avvenuto nella galleria dei Balzi Rossi, in prossimità del confine con la Francia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Bordighera. Sul posto anche una squadra di soccorritori dalla Francia. Per alcune ore il traffico in entrambe le direzioni è stato bloccato. Un giovane è morto poco dopo l’arrivo delle ambulanze.

La vittima è un trentacinquenne di Ospedaletti ma residente a Vallebona. Viaggiava su un scooter Honda, ha perso il controllo della guida per cause in fase di accertamento invadendo l’opposta corsia di marcia e schiantandosi contro un altro scooter Yamaha condotto da un trentaseienne ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

