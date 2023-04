“Roma 2023 – European Firefighters Experience” 14-25 aprile 2023

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha pianificato per il mese di aprile l’evento Evento “Roma 2023 – I Vigili del fuoco europei a Roma”, un’occasione di confronto e di valorizzazione della cultura operativa antincendio tra i Vigili del Fuoco italiani e i loro colleghi delle altre capitali europee.

L’evento, organizzato dal comando di Roma, si svolgerà nella Capitale dal 14 al 25 aprile 2023 e vuol essere un momento di condivisione di conoscenze, competenze ed interessi comuni, utili a perseguire il miglioramento della risposta operativa.

Si terranno seminari e conferenze sull’organizzazione del soccorso nella risposta operativa e sulle attrezzature e sugli strumenti tecnologici in uso ai vigili del fuoco, sull’addestramento e sulle attività di mantenimento, sulla sicurezza dell’operatore del soccorso, sulla prevenzione incendi, la salvaguardia e la protezione della salute individuale e altre tematiche.

Tra le altre attività in programma esercitazioni e addestramenti, cui possono partecipare anche i vigili del fuoco delle diverse delegazioni presenti insieme a quelli italiani, attività promozionali e informative nelle scuole di Roma per diffondere la cultura della sicurezza e lo spirito di cooperazione internazionale tra giovani e gare sportive e mini tornei tra le delegazioni dei vigili del fuoco partecipanti.

Link di registrazione per i visitatori che desiderano accedere agli eventi che si terranno dal 19 al 21 aprile presso Fiera Roma, Main sponsor ROMA 2023 – Vigili del Fuoco Europei a Roma

