Brucia un tetto, intervengono nove squadre di Vigili del Fuoco di Milano

In pochi minuti le fiamme hanno bruciato il tetto di una palazzina a Melzo. Tale l’entità dell’incendio che sul posto sono intervenute nove squadre dei Vigili del fuoco di Milano. Il fuoco è divampato alle 16.50 di oggi, giovedì 13 aprile, ed ha interessato un edificio di due piani. La palazzina, in via Agnese, per questioni di sicurezza è stata evacuata. Fortunatamente nessun cittadino è rimasto intossicato o ferito. In supporto è intervenuto anche il personale del 118 e i carabinieri

legnanonews.com