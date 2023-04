Civitavecchia, si lancia in mare dalla nave da crociera: morto 18enne tedesco

Spread the love

Prima di lanciarsi, si è spogliato e ha lasciato sulla nave i documenti. Poi si è gettato in mare. Un 18enne tedesco è morto buttandosi dalla dalla nave Costa Toscana, quando la nave si trovava a circa 7 miglia da Civitavecchia. Secondo quanto si è appreso, quando il ragazzo è caduto in mare, per cause ancora da accertare, l’allarme è scattato immediatamente. Sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e i vigili del fuoco, che hanno individuato il corpo. Il ragazzo era in viaggio con la madre e una delle due sorelle. Secondo quanto emerso, soffriva di depressione.

ILFATROQUORIDIANO.IT