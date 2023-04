Il Parco dell’Eur a Roma pronto a trasformarsi in un e-village con gli Electric Days

Spread the love

Saranno oltre 30 le vetture ibride ed elettriche disponibili per test drive e 25 i brand della filiera della mobilità elettrica presenti alla terza edizione degli Electric Days, il primo evento italiano, aperto al pubblico (con ingresso gratuito), di divulgazione dedicato alla transizione energetica della mobilità promosso da Motor1.com e InsideEVs.it e che si terrà a Roma il 5-6-7 maggio.

Dopo una prima giornata di talk e di dibattiti che vedranno addetti ai lavori e istituzioni confrontarsi su tempi e modalità della transizione ecologica della mobilità in Italia, nel fine settimana del 6-7 maggio il Parco del laghetto dell’Eur di Roma è pronto a trasformarsi in un vero e proprio e-Village, con una serie di attività che avranno come obiettivo aiutare le persone a compiere scelte consapevoli in relazione ai propri consumi di mobilità: dalle attività di intrattenimento e divulgazione destinate a grandi e bambini, ai laboratori didattici per gli studenti delle scuole, fino a un’ampia area dedicata a un’innovativa attività di test drive. Saranno, infatti, oltre 30 i veicoli full hybrid, plug-in, extended range e full electric disponibili al pubblico per una prova su circuito urbano.

il messaggero