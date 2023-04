Reati sessuali: nessuna giustificazione per la cultura del proprio paese

Spread the love

In tema di reati sessuali, nessuna motivazione socioculturale può giustificare violazioni dell’integrità fisica e morale della persona. Così la Cassazione (con la sentenza n. 13786/2023 sotto allegata) ha bocciato il ricorso di un uomo condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata a danno della moglie.

Secondo la tesi difensiva, la pretesa di rapporti sessuali era giustificata dal rapporto di coniugio e dal desiderio di un figlio maschio. Questo quindi avrebbe escluso il dolo e in ogni caso indotto l’imputato a un errore scusabile sull’ignoranza della legge penale italiana, che non gli avrebbe consentito di percepire il “disvalore della sua condotta”.

studiocataldi.it