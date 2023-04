Camion sfonda il guardrail e rischia di finire nella scarpata

Spread the love

Mancavano una manciata di minuti alle 11 sulla strada tra Aldino e Nova Ponente quando si è sentito un forte stridore sull’asfalto e un violente rumore di lamiere distrutte: il motivo è legato all’uscita di strada di un camion che, fortunatamente, non ha provocato feriti.

Il tutto è successo ieri, martedì 18 aprile, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nova Ponente assieme ai colleghi di Bolzano. Il camion, infatti, ha terminato la propria corsa pericolosamente in bilico sul ciglio della strada, dopo aver abbattuto una porzione di guardrail, ed è stato necessario l’utilizzo dell’autogru per rimetterlo completamente in carreggiata.

trentotoday.it