Ancona, paura a Fabriano per il sottotetto in fiamme di un condominio

VIGILI DEL FUOCO

Nella serata di ieri un incendio è scoppiato nel sottotetto di un condominio di tre piani in via Santa Croce a Fabriano. Le fiamme hanno coinvolto una superficie di circa 20 mq della copertura ventilata in legno. Sul posto è intervenuta la squadra di Vigili del fuoco del locale distaccamento, con il supporto di due autobotti e dell’autoscala arrivata dalla sede centrale di Ancona, che ha spento le fiamme e ha bonificato l’area dell’incendio. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.