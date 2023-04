DIMAGRIRE IN UN …PATCH                                     

Spread the love

ELVIRA PARACINI

Ci sono persone che combattono da anni, 10, 20 o anche 30 con il problema del dimagrimento ed è ormai assodato che le diete falliscono l’obiettivo di raggiungere e mantenere la forma desiderata. Tanta fatica e dopo un tempo tutto torna come prima o peggio. Hai capito che la lista cibi permessi e cibi proibiti non funziona. Il cibo spesso è fonte principale di contenimento di paure, compensazione di mancanze e momenti di sconforto e diventa il collegamento diretto con la fame compulsiva e quindi con il sovrappeso. Un aiuto viene proprio dal cambio di pensiero, imparando a gestire le emozioni dentro di te, attraverso dialogo con inconscio e tecniche di respiro. Un altro tipo di aiuto viene invece da una tecnologia INNOVATIVA, dove integratori e nutraceutici naturali al 100% vengono assorbiti attraverso un PATCH messo sulla pelle. E’ risaputo che la pelle respira, e quindi possiamo usare la tecnologia transdermica per evitare pillole e quant’altro da ingerire o iniettare. Questo metodo rende molto più facile, veloce ed efficace l’assorbimento perché le sostanze naturali del patch sono a lento e lungo rilascio. Rende facile il rilascio di tossine che ci appesantiscono e dà quella sferzata al corpo che ha un beneficio anche sulla mente. Prodotti come il ginseng rosso coreano, ioni d’argento, spirulina, guaranà, garcinia cambogia, thè verde, L-carnitina, zenzero, sono tutti racchiusi nei patch da applicare. Come agiscono? Aiutano ad Accelerare il metabolismo, purificare dalle tossine, bruciare i grassi in eccesso. Già in un solo mese puoi vedere la differenza. Un aiuto dal cambio di mindset, dove riesci a mangiare in libertà e senza costrizioni e un aiuto dalla natura sotto forma di patch, sono la combinazione vincente per gestire la tua forma fisica senza effetto yo-yo.

Numerose persone che hanno sperimentato questo nuovo modo di coniugare il cambio di pensiero e la tecnologia transdermica sono molto soddisfatte ed hanno ottenuto risultati in tempi brevi. Meglio delle parole lo può descrivere l’esperienza.

è Se hai già sperimentato questa situazione ed hai fatto molte esperienze, ti rendi conto che la lista di cibi buoni e cattivi non funziona. In realtà il cambiamento è con te stessa, sentirti leggera e libera, mentre le pesantezze che porti, ed i meccanismi verso il cibo di compensazione delle emozioni, il corpo ne paga le conseguenze e prendi peso.

Se il cibo è la fonte principale di contenimento delle paure, dei vari momenti di sconforto, il rifugio delle emozioni che non riesci a gestire è lo sfogo nel marasma delle tua vita capisci che la vera soluzione al dimagrimento è diversa dalla dieta con ciò che è proibito e ciò che sei costretta a mangiare senza libertà.

Il pensare di aver paura di fallire già ti predispone al fallimento, mentre non hai usato il sistema giusto.

Il tuo cambio di mindset cioè di cambio di pensiero e sentirti pienamente soddisfatta di te stessa e del tuo corpo, imparando a gestire le emozioni dentro di te.

Oggi vi voglio far conoscere una novità che ho sperimentato personalmente e che mi ha lasciato basita per l’efficacia e i tempi brevi in cui si ottengono risultati. Mi occupo di benessere psicofisico da quasi 20 anni, e spesso ho aiutato per situazione di dolore dell’anima che si riflette anche nel corpo, senza che la persona ne sia esattamente consapevole

C’è un collegamento diretto tra corpo e cervello che si influenzano a vicenda.

Ed ecco la novità: ho sperimentato un prodotto altamente energetico ed efficace per chi soffre di dolori di varia natura. La novità sta nella somministrazione di rimedi antichi e naturali al 100% con tecnologia avanzata sotto forma transdermica (sulla pelle) che ci fa assorbire completamente le preziosità degli elementi presenti attraverso un lento rilascio. E’ così garantita una totale biodisponibilità.

La cosa che mi spinge a scrivere qui è l’alta efficacia e la tempistica in cui la persona riceve il beneficio usando solo elementi ampiamente conosciuti come benefici (vi cito solo il ginseng rosso coreano) del tutto naturali. Vi dico solo che meglio delle parole vale l’esperienza.

D.ssa ELVIRA PARACINI . Wellness coach, Analogista, Training autogeno

Info: 3494506194 – lestradedibenessere@gmail.com