Evento Rebirth Italy – Tante sfumature della femminilità in un cuore esclamativo!

VALENTINA TACCHI

Il Faro in Rete – Un 8 Marzo da ricordare! Un incontro di 63 donne professioniste presso l’All Time Hotel ed ognuna con la sua esperienza da condividere! Sarà stata quell’energia che si è elevata in sala, le testimonianze, i temi affrontati, dalla violenza anche psicologica di certi amori al benessere e la sessualità. È importante elevare la propria femminilità anche con il Cuore!

Per una Consapevolezza Insieme! Quella sostenibile leggerezza per Essere della bellissima Collezione di gioielli Rebirth Italy di Magda Feleppa che ha promosso la serata e che si è espressa con un Cuore Esclamativo! Si tratta della Collana creata per ogni donna che vive con orgoglio e consapevolezza la propria femminilità! Tante sfumature di Donne per le Donne ed il Faro era lì con loro!…Intanto il Nuovo si è avvicinato in ognuna…. partendo da splendidi incontri!