FAR…RISultati con il Coach – La legge dell’Attrazione: quello che pensi e senti ora, è ciò che attrai

Allo stesso modo in cui la legge di gravità reagisce a tutta la materia fisica del nostro pianeta, la Legge dell’Attrazione reagisce costantemente a tutte le vibrazioni. Ogni proiezione del pensiero, sia che tu ti focalizzi sul passato, sul presente o sul futuro, è vibrazione e ha potere di attrazione. Ciascun pensiero offre un segnale, simile a quelli emessi dalla radio, che la Legge dell’Attrazione riconosce e combina. Ciò che è simile si attrae! Quindi la chiave è scegliere deliberatamente gli oggetti su cui porre la nostra attenzione, prestando molta attenzione a come ti fa sentire ciascun pensiero. Noi otteniamo ciò a cui pensiamo. Per questo motivo meglio dirigere il focus in modo predominante su ciò che si vuole!

Pillole di Benessere sulla LEGGE DELL’ATTRAZIONE

Chiedi, Credi e…..Riceverai!

Innanzitutto, elimina dal tuo vocabolario i DEVO, i NON SO e poi segui “quel Sogno” dentro di te, senza farti condizionare dalla tua Mente che “mente monumentalmente e ci allontana dal momento Presente”! Non è importante vedere da subito cosa c’è ad 1 Km…. ma crederci e godersi il percorso di 100 metri in 100 metri. Sorridi e poi Chiedi, Credi e non si sa quando né come… Riceverai! Durante il nostro viaggio, per la legge dell’Attrazione, ci arriverà ciò di cui abbiamo bisogno!

Una delle più potenti regole della Legge dell’ Attrazione è: “ Tratta le persone come vorresti essere trattato tu” , anche quelle che non ti sono “simpatiche” … Crea karma positivo e attirerai tante cose belle !

