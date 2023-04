Schiacciato tra rimorchio e motrice: muore un operaio di 49 anni

Spread the love

ORTONA – Tragico incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di ieri nel piazzale dell’ex molino Alimonti – Casillo: la vittima è il titolare di un’azienda di trasporti, Massimo Carbonetti, 49 anni, originario di Atessa, rimasto schiacciato dal rimorchio di un camion. Gli inquirenti escludono la responsabilità di terze persone: l’incidente sarebbe stato quindi una tragica fatalità o frutto di un’imprudenza dell’uomo.

Carbonetti, che non è un dipendente del molino, stava operando, intorno alle ore 13.00, nel momento di pausa pranzo, nel piazzale del molino ex Alimonti – Casillo, poco distante dal centro abitato di Ortona, tra il rimorchio, che era stato appena caricato di farina, e la motrice, quando, per cause che devono essere ancora accertate, è rimasto schiacciato tra le due componenti.