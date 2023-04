Appuntamento a Piazza del Popolo

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

Dopo un settimana di intensa attività nella sede di via Sorianello adibita a Sala

Operativa in occasione del Raduno internazionale di vigili del fuoco, oggi non c’ e più nessuno perché si sono recati tutti a Piazza del Popolo per assistere ad una imponente pompieropoli ed alla sfilata dei mezzi VF vecchi e nuovi.

Per chiudere questa entusiasmante kermesse i cui numeri saranno forniti dagli organi nazionali, non resta che attendere domani il concerto della Banda Musicale al Teatro dell’ Opera e la cena di gala con le delegazioni straniere.

Colgo l’ occasione per ringraziare i soci della sezione Dipartimentale che hanno consentito che Via Sorianello fosse un appoggio significativo a tutta la manifestazione.

Presidente Paolo Moschettiù