Avio: prima prova del campionato CTIF tradizionale riservato ai vigili del fuoco in servizio attivo.

Avio (Trento) – Ha preso il via, presso il centro sportivo di Avio (Trento), il campionato CTIF tradizionale, riservato ai vigili del fuoco in servizio attivo. Le gare sono articolate in due prove: nella prima viene simulato l’attacco a un incendio con motopompa a secco, stendimento tubazioni di aspirazione e mandata, mentre la seconda si presenta come una vera e propria staffetta (8 per 50 metri) con tre ostacoli: una trave, una barriera ed infine un tubo da attraversare in corsa.

Dopo la prima prova ad Avio, è in programma la seconda prova che rappresenterà la finale del campionato CTIF, in programma il 27 maggio a Borgo Valsugana (Trento).

gazzettadellevalli.it