Un consigliere per Santa Marinella – ELEZIONI COMUNALI 14-15 MAGGIO 2023

GIORGIO GAETANO BOTTARI

Frequento Santa Marinella da anni, e tante sono le cose che mi legano a questa piccola grande città, dove per primi si erano trasferiti i genitori di mia moglie Alessandra. Innanzitutto l’amore per il mare e per la vela con la Lega Navale Italiana, che ha sua sede al porticciolo Marina di Santa Marinella, ma c’è tanto altro. Sicuramente il mio legame più forte è familiare, perché mio cognato, il Carabiniere Medaglia d’Oro alla memoria Andrea Moneta, prima di trovare gloriosamente la morte a Bologna aveva prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Santa Severa, nella via oggi a lui dedicata. E tanta vicinanza con l’Arma dei Carabinieri ne è derivata anche per me, anche come membro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Civitavecchia, e le tantissime persone di grande umanità, Carabinieri in servizio ed in congedo e le loro famiglie, che nel tempo ho avuto modo di conoscere.

Proprio grazie a persone dell’Arma qualche anno fa avevo conosciuto l’avvocato Pietro Tidei, attuale sindaco di Santa Marinella. Nel 2022 la frequentazione si è intensificata, e con l’avvicinarsi della scadenza del mandato ho raccolto con entusiasmo la sua proposta di sostenerlo per le nuove elezioni. Il mio impegno civile che finora ad allora si era limitato al volontariato nella Protezione Civile altrove, ha trovato così maggiore spazio di espressione entrando attivamente nel suo schieramento di Centro Sinistra.

Il valore di Pietro Tidei, persona di grande esperienza sia come politico e sia come amministratore pubblico, è stato una volta in più messo in luce dalla intensa attività svolta nei cinque anni del suo mandato, in cui ha prima risanato il bilancio comunale, che aveva ereditato in condizioni di dissesto finanziario dalla passata gestione municipale, per poi muoversi per dare soluzione alle tante esigenze della città e dei suoi circa 20.000 abitanti (che in estate sfiorano i 100.000), e del suo territorio, che comprende anche Santa Severa.

Tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare, ascoltando le esigenze dei cittadini prima di tutto, non soltanto dal punto di vista dei lavori pubblici, ma anche nel sociale, nei servizi alla cittadinanza, per i giovani e per i meno giovani, per rappresentare anche i più deboli, per rilanciare l’economia anche dando spazio all’importantissimo settore del turismo e del suo indotto, e contribuire a sostenere le famiglie duramente provate dalle crisi economiche. E sperò potrò dare anch’io il mio contributo come consigliere comunale, grazie alla mia esperienza manageriale, come ingegnere, esperto della gestione del rischio e come giornalista.

Mia compagna in questa corsa politica è Franca Tidei, operatrice socio sanitaria e madre di famiglia, che porta lo stesso cognome del sindaco grazie a una comune ascendenza. La nostra lista è Renew Europe (polo europeo in cui sono alleati Azione e Italia Viva).

Lunedì 24 alle 18:00 ci presenteremo agli amici e ai cittadini di Santa Marinella presso la sede del Comitato Sindaco Tidei, che si trova in Via Aurelia 293, proprio tra l’Ufficio Postale e la Gelateria.

Vi aspettiamo numerosi!

Giorgio Gaetano Bottari