Cerca di accendere la stufa con l’alcol. Il flacone scoppia, bambino ustionato nell’Agordino

Voleva fare una sorpresa a mamma e papà. Preparare la colazione, come faceva sempre nel fine settimana, e far loro trovare anche la cucina calda. Ma accendendo la stufa con l’alcol un bambino di 9 anni si è gravemente ustionato. L’incidente si è verificato sabato mattina in Agordino e ha scosso l’intera vallata che si è stretta attorno alla famiglia. Ora il bambino è ricoverato all’ospedale di Verona, centro specializzato per ferite provocate dal fuoco. Grave, ma non in pericolo di vita: le ustioni riguardano soprattutto le gambe e in parte le mani. Per fortuna il fuoco non ha colpito organi vitali e il viso.

