L’aereo dell’American Airlines prende fuoco in seguito all’impatto con un uccello

CHARLOTTE, Carolina del Nord – Un volo dell’American Airlines è stato costretto a rientrare in aeroporto domenica mattina dopo che un possibile bird strike ha provocato un incendio al motore.

Questo accade pochi giorni dopo che un altro volo dell’American Airlines ha preso fuoco mentre quell’aereo si preparava al decollo.

Il volo American Airlines 1958, in viaggio da Columbus, Ohio a Phoenix, fu costretto a tornare all’aeroporto di Columbus poco dopo il decollo.

Le fiamme erano visibili in un video ripreso da terra. Secondo l’americano, l’equipaggio ha segnalato un possibile bird strike.

“Molte persone hanno iniziato a piangere e ad andare in lacrime, perché semplicemente non sapevamo se ce l’avremmo fatta o no. Francamente, è stato terrificante, e ho confortato quante più persone potevo accanto a me, e io non “Non so cosa dire. Sono ancora sotto shock. Non ho iniziato a piangere fino a quando non sono scesa dall’aereo”, ha detto Marnie Kallestad, una passeggera.

