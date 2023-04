Ma come è finito il Suv contro un tetto di una casa al secondo piano?

Spread the love

La sera di domenica 23 aprile, i vigili del fuoco della contea di Placer, in California, rispondendo a una chiamata, hanno trovato uno spettacolo insolito ad attenderli: infatti, un Suv bianco si è schiantato contro la finestra del secondo piano di una casa

Non è chiaro come il veicolo sia arrivato così in alto, ma le foto divulgate sul web lo immortalano in cima a una tettoia, con il frontale rivolto verso una finestra. Sembrano esserci danni alla suddetta finestra e al tetto circostante, con anche alcuni detriti all’interno dell’abitazione.

dell’abitazione. È stato poi trasportato in ospedale, e non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni

