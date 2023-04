Sfida a tutta velocità, due auto volano giù dal ponte: feriti tre ragazzi di 23 anni, uno è gravissimo

Spread the love

CHIARAVALLE – La corsa a tutto gas, forse una sfida a folle velocità. Poi lo schianto contro il guardrail e il volo choc giù dal ponte per una decina di metri. Un’auto è andata a finire tra i rovi, l’altra in un canale che, fortunatamente, in questo periodo è quasi secco. Le sirene delle ambulanze, le grida di dolore, i riflettori dei vigili del fuoco che penetrano il buio e illuminano la scena da brividi: là sotto, nella vegetazione, tre giovani incastrati tra le lamiere. Uno è gravissimo, gli altri hanno seri traumi, ma se la caveranno.