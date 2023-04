Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 16.25 di domenica 23 aprile, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Aretusa per l’incendio appartamento al secondo piano di una palazzina di sei piani. Le fiamme hanno coinvolto anche l’abitazione al piano superiore. L’intero stabile è stato evacuato, nove persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute 7 squadre, 118 e polizia stradale.

