Vicenza, esplosione in una casa: l’ipotesi della fuga di gas

Barbarano Mossano, divelte porte e finestre: inagibili due piani dell’abitazione ma nessuun ferito

Vigili del fuoco in azione in via Ponte, a Barbarano Mossano, nel Vicentino, per un’esplosione avvenuta in un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’abitazione al piano terra, dove è avvenuta l’esplosione, che ha divelto porte e finestre, oltre a danneggiare il pavimento del piano superiore. I rilievi per stabilire le cause dello scoppio sono in corso ma si pensa a una fuga di gas Gol. Due piani dell’idificio, quello in cui è avvenuta la deflagrazione e il superiore, sono stati dichiarati inagibili. (redazione online)

