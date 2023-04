Grosso albero si abbatte sul sentiero Tre turisti feriti, all’ospedale anche un bimbo

Spread the love

Due famiglie mirandolesi ’miracolate’ ieri durante una gita sui colli Euganei. Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la passeggiata Callegari ad Arquà Petrarca (in provincia di Padova) per lo sradicamento di un albero che cadendo ha coinvolto tre persone, tra cui un bambino, rimasti feriti lievemente. Le due famiglie provenivano proprio dalla Bassa modenese, in particolare da Mirandola e avevano scelto la località veneta, uno dei borghi più belli d’Italia, per trascorrere la giornata di festa.

IL RESTO DEL CARLINO