VIDEO – Apocalisse in Spagna! 77.000 persone a Madrid sono rimaste senza casa!

La capitale della Spagna, Madrid, è stata colpita lunedì sera da un violento temporale e da una grandinata, che hanno causato danni e disagi diffusi. Il maltempo ha provocato allagamenti improvvisi in alcune parti della città, con auto ed edifici sommersi dall’acqua.

La tempesta ha prodotto anche grossi chicchi di grandine, alcuni grandi come palline da golf, che si sono abbattuti sulla città causando danni a tetti, automobili e altre proprietà. I servizi di emergenza hanno ricevuto oltre 1.000 chiamate di assistenza mentre la tempesta si abbatteva sulla città. I vigili del fuoco e la polizia hanno lavorato tutta la notte per liberare le strade, soccorrere gli automobilisti bloccati e pompare l’acqua dagli edifici allagati.

Non ci sono state segnalazioni di vittime, ma diverse persone sono state curate per ferite lievi. La tempesta ha causato il caos per i pendolari, con molti treni e servizi della metropolitana ritardati o cancellati a causa di allagamenti sui binari. Anche i voli all’aeroporto Barajas di Madrid sono stati colpiti, con alcuni voli dirottati o cancellati a causa della tempesta

