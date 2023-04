Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco dopo le 24:00 per un incendio autovettura in via Quasimodo ad Olbia, quartiere Olbia Mare. L’utilitaria in sosta, nonostante l’arrivo tempestivo della squadra vvf, è andata completamente distrutta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto la polizia di stato di Olbia

