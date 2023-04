Cinque mezzi dei Vigili del fuoco a Misinto per un incendio

Spread the love

Diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti da diversi distaccamenti sono intervenute nella serata di ieri, 26 aprile, a Misinto per un incendio.

L’allarme è scattato intorno alle 18 per delle fiamme che stavano avvolgendo il tetto di una abitazione privata in via Fornace. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Lazzate, l’autobotte della sede centrale, l’autoscala del distaccamento di Carate e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

È stato chiesto, inoltre, il supporto dell’autopompa del distaccamento di Saronno. Per il coordinamento dello squadre sul posto è, inoltre, intervenuto il funzionario tecnico responsabile del Comando di Monza. L’intervento si è concluso alle venti.

