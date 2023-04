VIDEO – Ancora rifiuti dati alle fiamme: inferno roghi tossici a Passo della Sentinella

Spread the love

Fiumicino – Ci risiamo. Sembra non aver fine l’inferno di fuoco che, puntualmente, si sviluppa a Passo della Sentinella, area a ridosso della foce del Tevere. Una zona già martoriata da tante problematiche, alle quali si aggiunge anche quella degli zozzoni. Incivili senza dignità (definirle persone sarebbe un insulto agli esseri umani) che buttano in strada immondizia di tutti i tipi, dai mobili agli elettrodomestici, dandogli poi fuoco.

Pensare che si tratti di autocombustione risulta assai difficile: più volte i vigili del fuoco sono intervenuti sempre nella stessa area accertando che l’origine dei roghi è dovuta alla mano dell’uomo.

Uomo. Se fosse davvero un uomo, queste cose non le farebbe. Certo, la situazione generale della città non aiuta: controlli quasi del tutto inesistenti (complice un organico delle forze dell’ordine ai minimi storici come ha precisato il Sindaco poche ore fa leggi qui), poca videosorveglianza in zona e una certa omertà da parte di alcuni cittadini aiuta questi incivili.

