La Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra con sede legale a Roma (Via Ada Negri, 30) è inserita nell’elenco dei beneficiari del 5X1000 ed opera su tutto il territorio nazionale ed extra, si struttura attraverso sedi operative di Milano, Napoli, Salerno, Mercato San Severino (SA). Persegue finalità di solidarietà sociale per promuovere studi, ricerche ed iniziative di natura scientifica, storica, linguistica, antropologica, interreligiosa, economica, giuridica, letteraria, tecnica, musicale, artistica, pedagogica e didattica. In particolare, promuove ricerche nel campo delle neuroscienze ed intelligenza artificiale. Essa elabora progetti e proposte rilevanti per lo sviluppo socio-economico-culturale, promuovendo studi e ricerche, manifestazioni, incontri, convegni, seminari e attività di carattere culturale e non solo, attraverso collaborazioni con le Università, enti pubblici e privati, istituzioni che possano condividerne gli scopi.