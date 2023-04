L’intelligenza personale

Spread the love

NUNZIA FASANO

Parlare di intelligenza personale significa comprendere se stessi e cosa ci gratifica, cosa ci rende capaci di sentirci bene. Da sola non basta, va affiancata a quella sociale e meravigliosamente addizionata, creando l’intelligenza emotiva. Oggi più che mai è essenziale per vivere in una presenza dove contribuire a migliorare e non a infoltire file di persone che scelgono, forse perché non conoscono altre vie, che quelle della critica, della lamentela e ripetono sempre le stesse frasi.

Riattivare e allenare l’intelligenza emotiva ci permette di conoscerci, dandoci quella forza di corregerci, imparare ad aprirci allo sconosciuto, superare ed elaborare tutto il periodo che abbiamo vissuto della pandemia. Abbiamo ancora troppo dolore, sintomi, forme di ansia, paura, insonnia che, senza essere necessariamente disturbo post traumatico da stress, hanno bisogno di un tempo riconosciuto di ascolto e di cura. Iniziamo a chiederci come stiamo, come sta la nostra famiglia ed il nostro vicino. Domande che ci allenano a potenziare, stimolare la nostra intelligenza emotiva. Dott.ssa Nunzia Fasano – Psicologa Psicoterapeuta analitica esperta in trauma E.M.D.R. e psicoterapia infanzia e adolescenza, ricercatrice bellezza/salute, esperta in meditazione. Mail: nunziafasano@nunziafasano.com