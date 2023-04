Statua della sirena troppo formosa, il Comune la copre ma il telo viene rubato. Polemiche a Monopoli

Spread the love

Il caso della sirena troppo formosa a Monopoli finisce anche sui media internazionali. Il quotidiano “The Guardian” e il tedesco Spiegel hanno ripreso la notizia della pioggia di critiche per la statua appena realizzata nella zona nord di Monopoli, in piazza Rita Levi Montalcini, a ridosso di un’area giochi per bambini.

La statua è stata realizzata dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo” nell’ambito di una convenzione con il Comune: l’area è oggetto di un intervento di riqualifica

IL MESSAGGERO