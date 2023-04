Crotone – Incidente stradale SS 106 Cirò Marina:

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nel pomeriggio di oggi trenta aprile alle ore 16:20 circa una segnalazione allertava la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone per un incidente stradale sulla statale 106 tra i comuni di Cirò Marina e Torretta di Crucoli al Km 278.

Interessata dal sinistro una sola autovettura, una Fiat Grande Punto finita fuori strada ribaltandosi.

A bordo ill solo conducente un uomo del 1992, ferito ma cosciente, che veniva estratto e affidato alle cure del personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina è valso altresì alla messa in sicurezza dell’autovettura capovolta e della zona circostante considerando la fuoriuscita di liquidi infiammabili dal motore con batteria ancora funzionante e attaccata.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri di Strongoli.