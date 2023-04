VIDEO – Uomo sferra un pugno ad un pompiere. Visionato il video, l’accusa di aggressione contro l’uomo è caduta visto che è poi lo stesso è stato picchiato dai vigili del fuoco

Spread the love

Il video riprende un uomo malmenato pesantemente da diversi vigili del fuoco in servizio martedì notte he poi è stato arrestato con l’accusa di aggressione dopo che la polizia è arrivata e ha posto fine ai disordini, ma il caso contro di lui è stato archiviato il giorno seguente.

Sei vigili del fuoco coinvolti nell’alterco sono stati posti in congedo amministrativo in attesa dell’esito di un’indagine della polizia di Washington e dell’unità per gli affari interni, secondo il portavoce dei vigili del fuoco Vito Maggiolo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23:30 nel blocco di unità di Florida Avenue NW, dove una compagnia di pompieri e l’equipaggio di un’ambulanza dei vigili del fuoco di DC stavano operando per un incidente. Il rapporto, che descrive l’uomo come “combattivo”, afferma che un vigile del fuoco “ha dichiarfato che mentre era impegnato nel servizio l’uomo lo ha aggredito prendendolo a pugni in faccia

La reazione non si è fatta attendere. Altri vigili dl Fuoco sono intervenuti ed hanno reagito violentemente prendendo a calci l’uomo che stava a terra.

Per questo motivo, sono stati posti in congedo amministrativo in attea dell’esito dell’indagine

