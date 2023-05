Spread the love

Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un’esplosione dopo una sospetta fuga di gas in un condominio nel sud di Londra. Le immagini della scena dell’incidente ricordano quasi quelle di un bombardamento: muri di mattoni ridotti in macerie e i mobili degli appartamenti finiti sul terreno esterno. I vicini di Garratt Lane, Earlsfield, hanno sentito un forte botto poco prima delle 7.30 e sono usciti per vedere il “disastro”. Jack Hardman, un musicista che vive di fronte al luogo dell’esplosione, ha detto a Mirror Online: “Tutta la casa ha tremato letteralmente. Era grande, abbastanza grande perché tutte le mie chitarre cadessero a terra nella mia stanza, Poi ho sentito tutti gli allarmi delle auto nell’area e nel giro di due minuti sono arrivate le sirene”. La polizia è intervenuta sul posto e un uomo anziano è stato subito portato d’urgenza in ospedale. Altre tre persone state poi trattate sulla scena per lesioni di vario genere.

continua su: https://www.fanpage.it/esteri/londra-esplode-condominio-per-una-fuga-di-gas-4-feriti-le-foto-choc-della-casa-sventrata/

https://www.fanpage.it/



https://www.fanpage.it/