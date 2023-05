VIDEO – I tavolini dei bar bloccano i pompieri in contrada Maggiore

Spread the love

Ivigili del fuoco stavano cercando di transitare in corso Vittorio Emanuele per compiere un intervento ma sono rimasti bloccati con il camion. A sbarrare la strada ai pompieri sono stati i tavolini esterni di due bar che occupavano sede stradale.

Così i vigili del fuoco sono dovuti scendere dall’automezzo e spostare sedie e fioriere per “riaprire” il corso. Il fatto è stato testimoniato da video e foto pubblicate dal direttore de “Il 13”, Gigi Di Meo.

L’assessore con deleghe al Commercio e alla Sicurezza, Elena Ceolin, ha annunciato che saranno anticipati i controlli, già in programma con la polizia municipale. Già dal primo maggio partiranno le verifiche sui locali del centro.

pordenonetoday.it

VIDEO