VIDEO – Terribile incendio in centro a Ortisei: le riprese dall’alto del rogo e delle operazioni dei vigili del fuoco

Le fiamme hanno interessato la copertura di un’abitazione fortunatamente disabitata. Nel grosso incendio, scoppiato nel pomeriggio di ieri (1 maggio) in centro ad Ortisei, in Val Gardena, non sono stati quindi registrati feriti. Dopo l’allarme sul posto si sono portati prontamente i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme evitando gravi danni agli edifici vicini. Nelle immagini, riprese con un drone da Isaac Bernardi, si nota l’intensità del rogo che ha devastato l’edificio e le operazioni dei vigili del fuoco per domare l’incendio.

ildolomiti.it

