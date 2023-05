Tragico schianto autobus-camion in autostrada: 14 morti e 25 feriti

Spread the love

Il bilancio è spaventoso. Quattordici persone sono morte e 25 sono rimaste ferite in Egitto dopo che un autobus del trasporto pubblico si è scontrato con un camion in autostrada. L’incidente stradale è avvenuto nel sud-ovest del Paese, sull’autostrada Assuit-Kharga, in una zona desertica a circa 400 km dal Cairo.

Diciassette ambulanze sono state inviate sul posto per trasportare i feriti agli ospedali, ha detto l’agenzia di stampa statale MENA citando il governatore locale. Guida spericolata, regole del traffico permissive e pessime condizioni stradali causano molti incidenti in Egitto. Hassan Mahdi, professore presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Ain Shams del Cairo, qualche tempo fa spiegava al quotidiano Al-Monitor che “il fattore umano è la causa principale degli incidenti stradali. Se le strade fossero il problema, gli incidenti sarebbero ripetuti negli stessi punti. Il comportamento dei conducenti sulle strade in Egitto – eccesso di velocità e non rispetto delle corsie di traffico – causa gli incidenti stradali”.

