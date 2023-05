Ieri Vigile del Fuoco, oggi frate: a Treia torna Pompieropoli dall’idea di padre Luciano Genga

Spread the love

TREIA – Domenica dalle 15 alle 18 sul piazzale del SS. Crocifisso. Oggi al parco di Chiesanuova “Lettura che passione” fine settimana “a dimensione di famiglia” a Treia.

La primavera, il parco e letture per i più piccoli saranno i protagonisti nel pomeriggio dalle 16 alle 18 nell’evento gratuito realizzato da “Nati per leggere” insieme al Comune di Treia a Chiesanuova, nel parco in via Gigli. Letture condivise per famiglie, ma non solo, con un’operatrice che saprà anche consigliare i libri più appropriati da leggere insieme fornendo informazioni sui benefici della lettura.

Domenica spazio a Pompieropoli, i vigili del fuoco tra la gente. Sul piazzale del Santissimo Crocifisso dalle 15 alle 18 saranno allestiti percorsi pompieristici per bambini e una palestra di arrampicata per bambini che potranno per una giornata provare alcune delle attività dei Vigili del fuoco, sotto la supervisione del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

