VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

6/5/23 ore 10:00 Varese, via Peschiera. Per cause in corso di accertamento un roulotte posteggiata è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada dotati di modulo antincendio. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il rogo ha completamente distrutto il veicolo.