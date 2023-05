Incidente sul lavoro: operaio 43enne si taglia la gola con una smerigliatrice e muore dissanguato

Spread the love

La tragedia sul lavoro è accaduta intorno alle 17,30 di ieri giovedì 4 maggio in via Bartolomeo Gosio, zona del Fleming, a Roma Nord. La vittima è Marian Tubacaru, operaio romeno di 43 anni. Secondo quanto al momento stabilito dalla polizia, l’operaio era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento e con una smerigliatrice stava tagliando del ferro, quandoli pericoloso attrezzo da lavoro gli è sfuggito di mano e gli ha tagliato la gola. Ad accorgersi della tragedia sono stati i colleghi che hanno chiamato i soccorsi e poco dopo sul posto è arrivato il personale del 118, che nulla ha potuto per il lavoratore, se se non accertarne la morte per dissanguamento.

