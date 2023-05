Caput Mundi Winery, l’enoteca del “Caput Mundi Mall” a San Pietro

Spread the love

GIORGIO G. BOTTARI

“Caput Mundi Winery”, è nata dalla volontà dei soci Simone Di Colantonio e Mirko Valenti all’interno del Caput Mundi The Mall, l’unico boutique mall nel cuore di Roma, proprio a due passi dal colonnato di San Pietro (con ingressi da Via della Conciliazione, da Piazza di Porta Cavalleggeri e da Via Urbano VIII 16C). Il “Caput Mundi The Mall” ospita oltre 40 boutiques, con selezionati brand italiani e stranieri, tra abbigliamento, accessori, gioielleria, giocattoli, cosmesi ed una esclusiva ed innovativa food hall.

Proprio nella food hall del Caput Mundi è posizionata Caput Mundi Winery, un’enoteca in grado di soddisfare la clientela attraverso un’accurata selezione di cantine italiane ed estere, offerte agli avventori attraverso la mescita, vendita in bottiglia e degustazioni.

L’enoteca è uno di quelli che possiamo chiamare “i luoghi del vino”, un luogo che avuto, e forse oggi ha ancora di più, un’importanza fondamentale nella filiera vitivinicola. La definizione di “enoteca” si è trasformata, non più considerata come in passato un negozio o il luogo di vendita del vino, ma oggi più propriamente il luogo in cui poter degustare i vini nel modo migliore. Le enoteche in Italia hanno sempre più assunto i caratteri tipici dei “wine bar”, ovvero di quei locali ove è possibile degustare vini al bicchiere. Questo importante cambiamento di paradigma non solo ha modificato l’architettura dei locali, ma ne ha plasmato anche il ruolo sociale e culturale.

Un’altra affascinante caratteristica dell’enoteca contemporanea è la dimensione della scoperta: Caput Mundi Winery, dispone di un collegamento diretto con il territorio e i suoi vini (compresi quelli “minori”, meno diffusi o famosi ma caratteristici e unici), e permette la degustazione e l’acquisto di prodotti enologici italiani ed esteri, grazie ad un’ampia selezione di: vini secchi e dolci (rossi, bianchi, rosati e da dessert), spumanti, distillati, amari, liquori, grappe e Champagne. Un ulteriore carattere distintivo della nuova enoteca sono i dispenser per vino da degustare al calice WineEmotion, in grado di pres ervare e valorizzare fino a 16 diverse selezionate bottiglie di vino.

L’esperienza in enoteca ha assunto inoltre un’altra valenza, quella di luogo di apprendimento, in cui la materia è una sola: “il vino”. Chi sta al banco, infatti, è spesso una persona preparata che non si limita a vendere bottiglie o a versare vino nei bicchieri, ma sempre più spesso, svolge il ruolo di insegnante in grado di guidare clienti ed avventori ad una esperienza più completa di arricchimento della propria cultura enogastronomica.