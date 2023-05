Gli aspetti fiscali del Circuito in-Lire

Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

Capita ormai molto spesso che aziende e professionisti presentino al proprio commercialista fatture da registrare e che sono state compensate fra loro in virtù di uno scambio multilaterale che non ha previsto esborso di liquidità per il pagamento. Un caso concreto potrebbe essere quello di un giornale che vende i propri spazi pubblicitari ad un ristorante che voglia farsi promozione. Un’opzione è sicuramente quella di pagare la suddetta pubblicità con un normale bonifico bancario attingendo alla propria liquidità di cassa. Un’alternativa interessante è quella che offre Circuito in-Lire SPA SB che al momento rappresenta una delle più importanti realtà italiane di barter trading, con 1600 aziende iscritte e che mensilmente scambiano beni e servizi per circa 1 milione di euro ma senza necessità di utilizzare preziosa liquidità di cassa.

Alla base dello scambio in compensazione vi è l’art. 1552 del codice civile che regola la permuta di beni, servizi e crediti. Le società possono scambiarsi servizi o merci, facendole seguire da regolare emissione e scambio di documentazione fiscale.

Ogni iscritto a Circuito in-Lire SPA SB,a fronte di una fee di ingresso, può accedere ad un marketplace riservato tramite cui vendere ad altri iscritti i propri beni o servizi. Le somme guadagnate verranno accreditate sul conto in-Lire utilizzabile per fare acquisti solo da altre aziende del Network. Si è dato così vita ad un modello virtuoso di scambio multilaterale tra più soggetti (e non solo fra due come accade nel baratto). I saldi a credito dei conti in-Lire possono essere spesi in qualsiasi momento e verso soggetti diversi nel Circuito. A questo punto, chi compra otterrà dall’associato una regolare fattura che sarà detraibile al pari di qualsiasi altro documento di spesa.

Il sistema prevede che gli associati si accordino tra di loro sul costo della merce, ma una volta pattuito il quantum l’acquirente accrediterà immediatamente l’ammontare sul conto del venditore che solo dopo eseguirà la prestazione o manderà la merce. Insomma un modo davvero intelligente per vendere di più e acquistare ciò di cui si ha bisogno senza privarsi della preziosa liquidità di cassa.