India, jet militare si schianta su un’abitazione: almeno due morti

Un caccia militare di fabbricazione sovietica Mig-21 dell’aeronautica indiana e’ precipitato schiantandosi su un’abitazione, uccidendo almeno due persone e ferendone altre tre, vicino a Suratgarh, nello stato indiano occidentale del Rajasthan. Il pilota dell’aereo militare, avendone perso il controllo, e’ invece riuscito ad eiettarsi fuori dall’abitacolo, mettendosi in salvo col paracadute. I jet Mig-21, caccia sovietici che risalgono ancora agli anni ’60, sono tuttora la spina dorsale della difesa aerea dell’India e dell’aeronautica del Paese e hanno subito numerosi incidenti negli ultimi decenni, tanto da meritarsi il nomignolo di “bare volanti”, sono stati soprannominati cosi’ per via del loro scarso record di sicurezza.

