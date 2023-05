Migranti investiti in Texas, i morti salgono a 8

Spread the love

Sono salite a otto le persone morte domenica a Brownsville, in Texas, dove una vettura ha “bruciato” un semaforo e investito trenta metri più in là un gruppo in attesa a una fermata del bus nei pressi di un centro per migranti. I feriti sono una decina.

Gli inquirenti non sono ancora in grado di dire con certezza se si sia trattato di un atto intenzionale, come alcune testimonianze lasciano però supporre. Il conducente, a sua volta ferito e arrestato, avrebbe insultato i presenti prima di accelerare e travolgerli. La sua identità non è nota.

La maggior parte delle vittime erano uomini originari del Venezuela. Molti migranti provenienti da quel Paese hanno raggiunto la città nelle ultime settimane. Coloro che escono dai centri federali di solito lasciano la località il giorno stesso, ma forse per una carenza di mezzi di trasporto si è formato un “collo di bottigli

