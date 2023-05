Udine, commemorazione per il 47° anniversario del terremoto in Friuli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Anche quest’anno, in occasione del 47° anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli la sera del 6 maggio 1976, si è svolta a Gemona del Friuli la commemorazione in ricordo di quei tragici eventi che causarono distruzione su gran parte del territorio friulano causando quasi 1000 vittime.

La cerimonia, alla quale hanno presenziato le autorità civili e militari del territorio, si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato 6 maggio nel Piazzale E. Chiavola, presso il monumento dedicato alla “Memoria della Vittime del Terremoto in Friuli del 1976 e dell’Opera di Soccorso Portata alla Popolazione dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Dopo il saluto da parte del Sindaco di Gemona Roberto REVELANT, hanno preso la parola il Comandante dei Vigili del fuoco di Udine, Ing. Giorgio BASILE, e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Massimiliano FEDRIGA.

In serata si è tenuta nel Duomo di Gemona una Santa Messa di Gemona una Santa Messa di commemorazione officiata dall’Arciprete Don Valentino COSTANTE, al termine della quale la campana sulla torre del castello è stata fatta suonare con 400 rintocchi in ricordo di tutte le vittime di Gemona.