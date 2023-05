Dispersione d’olio sulla strada – auto sbandano e motociclista ricoverato all’ospedale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

intervento di soccorso tecnico urgente dalle ore 14.45 di ieri in Como sulla statale Briantea all’incrocio con via Castelnuovo zona ponte di San Martino per dispersione di olio sulla sede stradale che ha visto la caduta di un motociclista e lo sbandamento di 2 autovetture. In posto squadra vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, Polizia locale Como e 118 CRI Lipomo. Il motociclista è stato avviato in codice verde al Sant’Anna di San Fermo. Operazioni ancora in corso. Notevole disagio al traffico da Lipomo verso Como