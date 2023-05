Incendio in una palazzina a Milano: donna morta carbonizzata a letto

Spread the love

Tamara, una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato nella serata di ieri, 9 maggio, in una palazzina a Cornaredo, in provincia di Milano. La donna, con problemi di disabilità, non ha fatto in tempo a chiedere aiuto, i vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo carbonizzato nel letto.

Le fiamme sono partite proprio dalla sua abitazione, un appartamento al terzo piano di uno stabile a Cornaredo, nel Milanese. La 68enne è stata avvolta dell’incendio all’improvviso e non ha avuto il tempo ne di chiedere aiuto ne di dare l’allarme. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo solamente il gattino di Tamara.